"Ты с нами или сам по себе": Матыцин раскритиковал Карпина и призвал его определиться

Министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал высказывания главного тренера сборной РФ по футболу Валерия Карпина в преддверии матча против команды Ирака, который, в частности, заявил, что не боится увольнения и не держится за этот пост.

"Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо чётко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией или ты сам по себе", — отметил министр.

Матыцин подчеркнул, что главный тренер сборной России по футболу представляет не только команду, но и всю страну. Именно этот человек, по его словам, является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое его слово даёт соответствующий настрой спортсменам, чтобы они с гордостью выходили на матч и выкладывались по максимуму за российский флаг, отметил глава Минспорта.