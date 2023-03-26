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26 марта, 12:40

"Ты с нами или сам по себе": Матыцин раскритиковал Карпина и призвал его определиться

Министр спорта Матыцин раскритиковал главного тренера сборной России по футболу Карпина

Министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал высказывания главного тренера сборной РФ по футболу Валерия Карпина в преддверии матча против команды Ирака, который, в частности, заявил, что не боится увольнения и не держится за этот пост.

"Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо чётко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией или ты сам по себе", — отметил министр.

Матыцин подчеркнул, что главный тренер сборной России по футболу представляет не только команду, но и всю страну. Именно этот человек, по его словам, является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое его слово даёт соответствующий настрой спортсменам, чтобы они с гордостью выходили на матч и выкладывались по максимуму за российский флаг, отметил глава Минспорта.

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Напомним, ранее в Тегеране между Россией и Ираном прошёл товарищеский матч, который завершился ничьей (1:1). Счёт открыл наш полузащитник Антон Миранчук, реализовав пенальти. Во втором тайме Мехди Тареми сравнял цифры на табло. Сегодня, 26 марта, сборная России сыграет с командой Ирака в Санкт-Петербурге.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Осипов
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