Салихова рассказала о предложении назначить Тедеско тренером сборной России
Тренер Доменико Тедеско. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN
Жена экс-владельца ФК "Спартак" Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что предлагала президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову назначить бывшего главного тренера московского клуба Доменико Тедеско на аналогичный пост в сборной России по футболу.
"Я предлагала Александру Дюкову рассмотреть Тедеско вместо Черчесова тренером сборной. Он, конечно, был против. Теперь с [нынешним тренером Валерием] Карпиным не могут обыграть всякие страны, а у Тедеско первая игра со сборной Бельгии и уверенная победа 3:0", — отметила Салихова в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Напомним, в Тегеране между Россией и Ираном прошёл товарищеский матч, который завершился ничьей (1:1). Счёт открыл наш полузащитник Антон Миранчук, реализовав пенальти. Во втором тайме Мехди Тареми сравнял цифры на табло. 26 марта сборная России сыграет с командой Ирака в Санкт-Петербурге.