Салихова рассказала о предложении назначить Тедеско тренером сборной России

"Я предлагала Александру Дюкову рассмотреть Тедеско вместо Черчесова тренером сборной. Он, конечно, был против. Теперь с [нынешним тренером Валерием] Карпиным не могут обыграть всякие страны, а у Тедеско первая игра со сборной Бельгии и уверенная победа 3:0", — отметила Салихова в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".