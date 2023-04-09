"Я его не видел": Дзюба отказался пожать руку Семаку после поражения от "Зенита"
Дзюба не пожал руку главному тренеру "Зенита" Семаку после проигрыша
Нападающий "Локомотива" Артём Дзюба не пожал руку тренеру "Зенита" Сергею Семаку после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Наставник направился к футболисту, но Дзюба прошёл мимо Семака, не обратив на него внимания. По словам спортсмена, он просто не заметил тренера своей бывшей команды.
"Почему не пожал руку Семаку? Я его не видел", — заявил Дзюба журналистам.
Семак не стал злиться на форварда и принял его объяснение. На пресс-конференции он отметил, что о причинах надо поинтересоваться у футболиста.
"Не видел — ничего страшного. Устал, наверное. Не знаю. Это ж не моя проблема", — сказал тренер петербуржцев.
Ранее Лайф писал, что после победы "Локомотива" над "Пари Нижний Новгород" нападающий московской команды Артём Дзюба передал "привет" руководству нижегородского клуба и пожелал начать разбираться в футболе.
t.me / ФК "Локомотив" Москва