"Я его не видел": Дзюба отказался пожать руку Семаку после поражения от "Зенита"

Нападающий "Локомотива" Артём Дзюба не пожал руку тренеру "Зенита" Сергею Семаку после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Наставник направился к футболисту, но Дзюба прошёл мимо Семака, не обратив на него внимания. По словам спортсмена, он просто не заметил тренера своей бывшей команды.

"Почему не пожал руку Семаку? Я его не видел", — заявил Дзюба журналистам.

Семак не стал злиться на форварда и принял его объяснение. На пресс-конференции он отметил, что о причинах надо поинтересоваться у футболиста.

"Не видел — ничего страшного. Устал, наверное. Не знаю. Это ж не моя проблема", — сказал тренер петербуржцев.