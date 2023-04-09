"Зенит" в Москве обыграл "Локомотив" и упрочил лидерство в таблице
Автогол Погостнова принёс "Зениту" победу над "Локомотивом" в 22-м туре РПЛ
Игроки "Зенита" после первого гола. Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"
Петербургский "Зенит" победил "Локомотив" в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1.
Первый гол удалось забить хозяевам — на 26-й минуте отличился Максим Глушенков. Гости отыгрались ещё до перерыва, когда на 40-й минуте Вендел точно пробил в дальний нижний угол ворот. Победным для "Зенита" оказался автогол защитника москвичей Егора Погостнова на 77-й минуте.
Петербуржцы набрали 54 очка и лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Ростов" на десять очков. "Локомотив" занимает 11-ю позицию, имея в активе 25 баллов.
Ранее Лайф писал, что "Зенит" в июне может сыграть с "Црвеной Звездой". Игра с российским клубом в Санкт-Петербурге для белградцев может стать подготовкой к квалификации Лиги чемпионов.