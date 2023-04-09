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9 апреля, 19:11

"Зенит" в Москве обыграл "Локомотив" и упрочил лидерство в таблице

Автогол Погостнова принёс "Зениту" победу над "Локомотивом" в 22-м туре РПЛ

<p>Игроки "Зенита" после первого гола. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fczenit/11025" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Зенит"</a></p>

Игроки "Зенита" после первого гола. Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"

Петербургский "Зенит" победил "Локомотив" в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1.

Первый гол удалось забить хозяевам — на 26-й минуте отличился Максим Глушенков. Гости отыгрались ещё до перерыва, когда на 40-й минуте Вендел точно пробил в дальний нижний угол ворот. Победным для "Зенита" оказался автогол защитника москвичей Егора Погостнова на 77-й минуте.

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Петербуржцы набрали 54 очка и лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Ростов" на десять очков. "Локомотив" занимает 11-ю позицию, имея в активе 25 баллов.

Ранее Лайф писал, что "Зенит" в июне может сыграть с "Црвеной Звездой". Игра с российским клубом в Санкт-Петербурге для белградцев может стать подготовкой к квалификации Лиги чемпионов.

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Артур Лапсаков
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