ЦСКА разгромно обыграл "Химки"со счётом 3:0

Столичный клуб ЦСКА убедительно обыграл подмосковные "Химки" со счётом 3:0 в матче 22-го тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ). Игроки провели встречу на "ВЭБ-арене" в Москве.

Авторами голов стали Иван Обляков (34-я минута), Бахтиёр Зайнутдинов (37) и Хорхе Карраскаль (61). В воротах ЦСКА стоял Владислав Тороп, а основной голкипер команды Игорь Акинфеев вновь оказался на скамейке запасных.



Для армейцев это четвёртая победа подряд в российском чемпионате. Ранее они всухую обыграли ФК "Факел" (2:0), "Зенит" (1:0) и самарские "Крылья Советов" (4:0). А для "Химок" это четвёртое поражение в серии неудачных матчей.