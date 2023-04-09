"Крылья Советов" выиграли у "Сочи" со счётом 2:1, прервав серию неудач в РПЛ

Футболисты самарского клуба "Крылья Советов" обыграли "Сочи" со счётом 2:1 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и теперь примут у себя подмосковные "Химки".

В составе победителей удачно атаковали ворота противника Илья Гапонов (52-я минута) и Фернандо Костанца (73-я). "Сочи" смогли ответить лишь одним голом, автором которого стал Кристиан Нобоа (87-я). Для "Крыльев Советов" это значимая победа, которая прервала серию неудач команды. Последний раз клуб обыгрывал лишь московское "Торпедо" осенью прошлого года.

Сейчас "Сочи" с 31 очком занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, и впереди их ждёт встреча с "Краснодаром", а "Крылья Советов" прописались на двенадцатой позиции и готовятся к игре с подмосковными "Химками".