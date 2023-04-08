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8 апреля, 12:07

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России по футболу

Российская премьер-лига опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата РФ по футболу — с 26-го по 30-й. Московский ФК "Спартак" примет у себя в 25-м туре "Ростов". Встреча пройдёт 29 апреля. В 26-м туре красно-белые сыграют 7 мая на выезде с петербургским "Зенитом". А в 28-м состоится дерби "Спартак" – ЦСКА.

После зимней паузы РПЛ начнётся матчем 18-го тура между воронежским клубом "Факел" и подмосковными "Химками". Игры 18-го тура прошли с 3 по 5 марта, 19-го — с 10 по 12 марта, а 20-го — 18 и 19 марта. Полное расписание выглядит так:

26-й тур

Суббота, 6 мая

  • "Химки" – "Динамо" в 14:00,
  • "Торпедо" – "Ахмат" в 16:30,
  • "Ростов" – "Факел" в 19:00.

Воскресенье, 7 мая

  • "Нижний Новгород" – "Урал" в 14:00,
  • ЦСКА – "Оренбург" в 16:30,
  • "Зенит" – "Спартак" в 18:00,
  • "Краснодар" – "Крылья Советов" в 19:00.

Понедельник, 8 мая

  • "Локомотив" – "Сочи" в 17:00.

27-й тур

Суббота, 13 мая

  • "Урал" – "Оренбург" в 12:00,
  • "Химки" – "Спартак" в 14:00,
  • "Зенит" – "Краснодар" в 16:30,
  • ЦСКА – "Торпедо" в 19:00.

Воскресенье, 14 мая

  • "Крылья Советов" – "Локоматив" в 14:00,
  • "Динамо" – "Ахмат" в 16:30,
  • "Сочи" – "Ростов" в 19:00,
  • "Факел" – "Нижний Новгород" в 19:00.

28-й тур

Суббота, 20 мая

  • "Локоматив" – "Факел" в 14:30,
  • "Торпедо" – "Динамо" в 16:30,
  • "Оренбург" – "Зенит" в 16:30,
  • "Ахмат" – "Химки" в 19:00.

Воскресенье, 21 мая

  • "Крылья Советов" – "Урал" в 14:00,
  • "Спартак" – ЦСКА в 16:30,
  • "Краснодар" – "Ростов" в 19:00.

Понедельник, 22 мая

  • "Нижний Новгород" – "Сочи" в 19:00

29-й тур

Суббота, 27 мая

  • "Химки" – "Урал" в 14:00,
  • "Торпедо" – "Оренбург" в 16:30,
  • "Краснодар" – ЦСКА в 19:00,
  • "Сочи" – "Зенит" в 19:00.

Воскресенье, 28 мая

  • "Спартак" – "Нижний Новгород" в 14:00,
  • "Динамо" – "Локомотив" в 16:30,
  • "Факел" – "Крылья Советов" в 16:30,
  • "Ростов" – "Ахмат" в 19:00.

30-й тур

Суббота, 3 июня

  • "Зенит" – "Факел" в 17:00,
  • "Крылья Советов" – "Спарта" в 17:00,
  • ЦСКА – "Ростов" в 17:00,
  • "Локомотив" – "Торпедо" в 17:00,
  • "Ахмат" – "Краснодар" в 17:00,
  • "Оренбург" – "Динамо" в 17:00,
  • "Нижний Новгород" – "Химки" в 17:00,
  • "Урал" – "Сочи" в 17:00.
На матче "Спартака" и "Динамо" ожидается рекордное число болельщиков

На матче "Спартака" и "Динамо" ожидается рекордное число болельщиков

Лайф писал, что 6 апреля "Краснодар" победил "Ростов" и вышел во 2-й этап полуфинала Кубка России. Удалось это благодаря пенальти, потому что основное время встречи закончилось вничью со счётом 1:1.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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