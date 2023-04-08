РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России по футболу

Российская премьер-лига опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата РФ по футболу — с 26-го по 30-й. Московский ФК "Спартак" примет у себя в 25-м туре "Ростов". Встреча пройдёт 29 апреля. В 26-м туре красно-белые сыграют 7 мая на выезде с петербургским "Зенитом". А в 28-м состоится дерби "Спартак" – ЦСКА.

После зимней паузы РПЛ начнётся матчем 18-го тура между воронежским клубом "Факел" и подмосковными "Химками". Игры 18-го тура прошли с 3 по 5 марта, 19-го — с 10 по 12 марта, а 20-го — 18 и 19 марта. Полное расписание выглядит так:

26-й тур

Суббота, 6 мая "Химки" – "Динамо" в 14:00,

"Торпедо" – "Ахмат" в 16:30,

"Ростов" – "Факел" в 19:00. Воскресенье, 7 мая "Нижний Новгород" – "Урал" в 14:00,

ЦСКА – "Оренбург" в 16:30,

"Зенит" – "Спартак" в 18:00,

"Краснодар" – "Крылья Советов" в 19:00. Понедельник, 8 мая "Локомотив" – "Сочи" в 17:00.

27-й тур

Суббота, 13 мая "Урал" – "Оренбург" в 12:00,

"Химки" – "Спартак" в 14:00,

"Зенит" – "Краснодар" в 16:30,

ЦСКА – "Торпедо" в 19:00. Воскресенье, 14 мая "Крылья Советов" – "Локоматив" в 14:00,

"Динамо" – "Ахмат" в 16:30,

"Сочи" – "Ростов" в 19:00,

"Факел" – "Нижний Новгород" в 19:00.

28-й тур

Суббота, 20 мая "Локоматив" – "Факел" в 14:30,

"Торпедо" – "Динамо" в 16:30,

"Оренбург" – "Зенит" в 16:30,

"Ахмат" – "Химки" в 19:00. Воскресенье, 21 мая "Крылья Советов" – "Урал" в 14:00,

"Спартак" – ЦСКА в 16:30,

"Краснодар" – "Ростов" в 19:00. Понедельник, 22 мая "Нижний Новгород" – "Сочи" в 19:00

29-й тур

Суббота, 27 мая "Химки" – "Урал" в 14:00,

"Торпедо" – "Оренбург" в 16:30,

"Краснодар" – ЦСКА в 19:00,

"Сочи" – "Зенит" в 19:00. Воскресенье, 28 мая "Спартак" – "Нижний Новгород" в 14:00,

"Динамо" – "Локомотив" в 16:30,

"Факел" – "Крылья Советов" в 16:30,

"Ростов" – "Ахмат" в 19:00.

30-й тур

Суббота, 3 июня "Зенит" – "Факел" в 17:00,

"Крылья Советов" – "Спарта" в 17:00,

ЦСКА – "Ростов" в 17:00,

"Локомотив" – "Торпедо" в 17:00,

"Ахмат" – "Краснодар" в 17:00,

"Оренбург" – "Динамо" в 17:00,

"Нижний Новгород" – "Химки" в 17:00,

"Урал" – "Сочи" в 17:00.