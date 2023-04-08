РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России по футболу
Российская премьер-лига опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата РФ по футболу — с 26-го по 30-й. Московский ФК "Спартак" примет у себя в 25-м туре "Ростов". Встреча пройдёт 29 апреля. В 26-м туре красно-белые сыграют 7 мая на выезде с петербургским "Зенитом". А в 28-м состоится дерби "Спартак" – ЦСКА.
После зимней паузы РПЛ начнётся матчем 18-го тура между воронежским клубом "Факел" и подмосковными "Химками". Игры 18-го тура прошли с 3 по 5 марта, 19-го — с 10 по 12 марта, а 20-го — 18 и 19 марта. Полное расписание выглядит так:
26-й тур
Суббота, 6 мая
- "Химки" – "Динамо" в 14:00,
- "Торпедо" – "Ахмат" в 16:30,
- "Ростов" – "Факел" в 19:00.
Воскресенье, 7 мая
- "Нижний Новгород" – "Урал" в 14:00,
- ЦСКА – "Оренбург" в 16:30,
- "Зенит" – "Спартак" в 18:00,
- "Краснодар" – "Крылья Советов" в 19:00.
Понедельник, 8 мая
- "Локомотив" – "Сочи" в 17:00.
27-й тур
Суббота, 13 мая
- "Урал" – "Оренбург" в 12:00,
- "Химки" – "Спартак" в 14:00,
- "Зенит" – "Краснодар" в 16:30,
- ЦСКА – "Торпедо" в 19:00.
Воскресенье, 14 мая
- "Крылья Советов" – "Локоматив" в 14:00,
- "Динамо" – "Ахмат" в 16:30,
- "Сочи" – "Ростов" в 19:00,
- "Факел" – "Нижний Новгород" в 19:00.
28-й тур
Суббота, 20 мая
- "Локоматив" – "Факел" в 14:30,
- "Торпедо" – "Динамо" в 16:30,
- "Оренбург" – "Зенит" в 16:30,
- "Ахмат" – "Химки" в 19:00.
Воскресенье, 21 мая
- "Крылья Советов" – "Урал" в 14:00,
- "Спартак" – ЦСКА в 16:30,
- "Краснодар" – "Ростов" в 19:00.
Понедельник, 22 мая
- "Нижний Новгород" – "Сочи" в 19:00
29-й тур
Суббота, 27 мая
- "Химки" – "Урал" в 14:00,
- "Торпедо" – "Оренбург" в 16:30,
- "Краснодар" – ЦСКА в 19:00,
- "Сочи" – "Зенит" в 19:00.
Воскресенье, 28 мая
- "Спартак" – "Нижний Новгород" в 14:00,
- "Динамо" – "Локомотив" в 16:30,
- "Факел" – "Крылья Советов" в 16:30,
- "Ростов" – "Ахмат" в 19:00.
30-й тур
Суббота, 3 июня
- "Зенит" – "Факел" в 17:00,
- "Крылья Советов" – "Спарта" в 17:00,
- ЦСКА – "Ростов" в 17:00,
- "Локомотив" – "Торпедо" в 17:00,
- "Ахмат" – "Краснодар" в 17:00,
- "Оренбург" – "Динамо" в 17:00,
- "Нижний Новгород" – "Химки" в 17:00,
- "Урал" – "Сочи" в 17:00.
Лайф писал, что 6 апреля "Краснодар" победил "Ростов" и вышел во 2-й этап полуфинала Кубка России. Удалось это благодаря пенальти, потому что основное время встречи закончилось вничью со счётом 1:1.
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