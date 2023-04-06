"Краснодар" победил "Ростов" и вышел во 2-й этап полуфинала Кубка России
"Краснодар" на домашнем поле за счёт серии пенальти победил "Ростов" в матче первого этапа полуфинала "Пути регионов" Кубка России.
Удалось это благодаря пенальти, потому что основное время встречи закончилось вничью со счётом 1:1. От "Краснодара" забил Эдуард Сперцян на 23-й минуте, а от гостей — Роман Тугарев на 54-й. В серии пенальти же "Краснодар" забил пять мячей, с "Ростов" — три.
Кто станет соперником команды Владимира Ивича на втором этапе полуфинала, станет известно по итогам жеребьёвки. "Краснодар" встретится либо с московским "Спартаком", либо с самарскими "Крыльями Советов". А для "Ростова" этот турнир теперь уже завершился.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков признался, что верит в перспективу отечественного футбола, несмотря на давление извне.
ТАСС \ Степан Ноздрев