ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 19:47

"Краснодар" победил "Ростов" и вышел во 2-й этап полуфинала Кубка России

"Краснодар" на домашнем поле за счёт серии пенальти победил "Ростов" в матче первого этапа полуфинала "Пути регионов" Кубка России.

Удалось это благодаря пенальти, потому что основное время встречи закончилось вничью со счётом 1:1. От "Краснодара" забил Эдуард Сперцян на 23-й минуте, а от гостей — Роман Тугарев на 54-й. В серии пенальти же "Краснодар" забил пять мячей, с "Ростов" — три.

Кто станет соперником команды Владимира Ивича на втором этапе полуфинала, станет известно по итогам жеребьёвки. "Краснодар" встретится либо с московским "Спартаком", либо с самарскими "Крыльями Советов". А для "Ростова" этот турнир теперь уже завершился.

Сборная России по футболу заняла 37-ю строчку в новой версии рейтинга ФИФА

Сборная России по футболу заняла 37-ю строчку в новой версии рейтинга ФИФА

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков признался, что верит в перспективу отечественного футбола, несмотря на давление извне.

Обложка ©

ТАСС \ Степан Ноздрев

Андрей Григорьев
  • Новости
  • ФК Краснодар
  • ФК Ростов
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров