Президент РФС Дюков признался, что верит в перспективу российского футбола

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков признался, что верит в перспективу отечественного футбола, несмотря на давление. В беседе с газетой "Спорт-Экспресс" он подчеркнул, что этот вид спорта имеет множество направлений, в которых у России есть серьёзные успехи.

По его словам, футбол — это не только профессиональные клубы и сборные, участие в еврокубках и чемпионатах мира и Европы. Этот вид спорта также даёт возможность каждому человеку заниматься им, самореализовываться, получать удовольствие от игры. Вместе с этим он напомнил, что в российском футболе много направлений, в которых есть определённые успехи. В качестве примера Дюков привёл проект "Футбол в школе", в котором с начала учебного года принимают участие 2150 школ из 48 регионов страны.

"Верю в перспективу нашего футбола, вижу силы, чтобы потенциал реализовать. Многое ещё предстоит сделать. Это меня и мотивирует. Развитие массового, юношеского, детского футбола", — подчеркнул глава РФС.