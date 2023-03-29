Сборная России впервые за год выиграла турнир под своим флагом

Юниорская женская сборная России по футболу (до 16 лет) впервые за год выиграла турнир под флагом и с гимном РФ с момента отстранения. Наша команда одержала победу в чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF).

Заключительный матч международного турнира прошёл 28 марта в Дакке, по итогам которого российские футболистки всухую разгромили национальную команду Индии. Уже к 13-й минуте первого тайма россиянки повели со счётом 2:0, во втором ситуация не изменилась.

Кстати, наша команда стала единственной в турнире, которая не потеряла ни одного очка. До этого выступали Непал (3:0), Бутан (9:1) и Бангладеш (3:0), но не смогли показать мастер-класс. В итоге сборная России выиграла все матчи с общим счётом 17:1.

"Вся наша команда сейчас чувствует огромную радость от победы на турнире в Бангладеш. SAFF Championship был достаточно продолжительным и тяжёлым, но самое главное — это финальный результат. Мы были хорошо готовы к турниру, как показали наши игры", — заявила старший тренер команды Елена Медведь.