Россиянки испытали гордость от гимна на турнире в Бангладеш, рассказала тренер
Тренер российских футболисток: Во время гимна РФ на турнире в Дакке было ощущение гордости
Игроки женской юниорской сборной России испытали гордость во время исполнения государственного гимна перед матчем чемпионата Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди девушек до 17 лет против команды Бангладеш. Об этом сообщила старший тренер сборной России Елена Медведь.
"Какие были чувства во время исполнения гимна России? Конечно, это значимое событие для нас и для страны. Ощущение гордости было", — приводит её слова ТАСС.
Как сообщалось ранее, россиянки победили команду Бангладеш со счётом 3:0 в первом матче на турнире. Международные соревнования проходят в Бангладеш с 20 по 28 марта. В рамках турнира российской команде также предстоит сыграть со сборными Непала, Бутана и Индии. Российская сборная участвует в чемпионате в качестве приглашённой страны и выступает под государственным флагом и гимном.