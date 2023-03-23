Россиянки испытали гордость от гимна на турнире в Бангладеш, рассказала тренер

Игроки женской юниорской сборной России испытали гордость во время исполнения государственного гимна перед матчем чемпионата Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди девушек до 17 лет против команды Бангладеш. Об этом сообщила старший тренер сборной России Елена Медведь.

"Какие были чувства во время исполнения гимна России? Конечно, это значимое событие для нас и для страны. Ощущение гордости было", — приводит её слова ТАСС.