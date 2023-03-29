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29 марта, 02:43

Месси забил 100-й гол за сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в товарищеском матче с командой Кюрасао (7:0), преодолев отметку в сто голов за национальную команду.

Эти голы стали 100, 101-м и 102-м на счету 35-летнего футболиста. Всего же за карьеру Месси отличился 803 раза.

Месси совершил 1000-е голевое действие в клубной карьере

Месси совершил 1000-е голевое действие в клубной карьере

Напомним, ранее Месси был признан лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА. В прошлом году аргентинец стал чемпионом мира вместе со сборной и был признан лучшим игроком турнира.

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Twitter / Selección Argentina

Артур Лапсаков
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