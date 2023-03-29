Месси забил 100-й гол за сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в товарищеском матче с командой Кюрасао (7:0), преодолев отметку в сто голов за национальную команду.

Эти голы стали 100, 101-м и 102-м на счету 35-летнего футболиста. Всего же за карьеру Месси отличился 803 раза.