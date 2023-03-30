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30 марта, 11:23

Матыцин допустил возможность проведения матча сборных России и Китая

Министр спорта Матыцин: Сборная России по футболу может провести матч с Китаем

Сборная России может провести товарищеский матч с командой из Китая. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Я думаю, что все возможности для этого есть. Футбол популярен в Китайской Народной Республике, популярен в России", — приводит его слова РИА "Новости".

Министр напомнил, что уже были организованы товарищеские матчи с командами Ирана, Ирака, Узбекистана и других стран-партнёров. Он также добавил, что нынешний уровень сотрудничества России и Китая позволяет надеяться, что в ближайшее время возможна и их встреча на футбольном поле.

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Как уже рассказывал Лайф, 23 марта между Россией и Ираном состоялся товарищеский матч, который завершился со счётом 1:1. Кстати, ещё до игры наш тренер Валерий Карпин заявил, что в случае поражения не боится увольнения и вообще "не держится за должность". В ответ министр спорта Олег Матыцин указал на его безразличие к работе и предложил определиться: "Ты с нами — командой, болельщиками, Россией — или ты сам по себе?"

Обложка ©

ТАСС / ФК "Зенит" / Анна Мейер

Николь Вербер
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