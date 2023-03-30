Матыцин допустил возможность проведения матча сборных России и Китая

Сборная России может провести товарищеский матч с командой из Китая. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Я думаю, что все возможности для этого есть. Футбол популярен в Китайской Народной Республике, популярен в России", — приводит его слова РИА "Новости".

Министр напомнил, что уже были организованы товарищеские матчи с командами Ирана, Ирака, Узбекистана и других стран-партнёров. Он также добавил, что нынешний уровень сотрудничества России и Китая позволяет надеяться, что в ближайшее время возможна и их встреча на футбольном поле.