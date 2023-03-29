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29 марта, 00:59

"Отечественный футбол жив": Романцев высказался о последних матчах сборной России

Романцев назвал крепкими командами соперников сборной России по товарищеским матчам

Знаменитый российский тренер Олег Романцев прокомментировал результаты товарищеских матчей российской сборной. В беседе с "Спорт-Экспрессом" он заявил, что в Тегеране, где национальная команда сыграла вничью с Ираном (1:1), был крепкий соперник, а сам отечественный футбол переживает сейчас не самые лучшие времена.

"Конечно, мне тоже хотелось, чтобы сборная выиграла, вселив в болельщиков надежду на её светлое будущее. Но не получилось. Прежде всего потому, что нам противостоял крепкий, играющий в современный футбол противник. И в Катаре, и сейчас, в Тегеране, Иран подтвердил репутацию добротной команды, показав горе-специалистам, что и в Азии есть сборные хорошего уровня", — считает тренер.

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Позднее в Санкт-Петербурге подопечные Валерия Карпина обыграли Ирак (2:0). Романцев считает, что для наставника сборной эти матчи стали очередным шагом в создании новой команды и продолжением поиска тех, на кого он сможет в ней опереться. По его мнению, данная работа была весьма непростой, к тому же, российский футбол переживает сейчас не самые лучшие времена. Тренер напомнил, что спорт оказался в полной изоляции и теперь приходится искать новые пути для движения вперёд. В таком положении находится и сборная по футболу, считает он.

"Могу только представить, с какими трудностями пришлось столкнуться Карпину — ему приходится строить команду, оставшуюся без международного календаря и качественных спаррингов, а самое главное — без реального представления о её будущем", — признался Романцев.

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Он заметил, что в текущей обстановке тренеру приходится сложно, ведь в такой ситуации ранее команды не оказывались. Именно поэтому в этот непростой момент спортсмены нуждаются в большей поддержке и внимании, что продемонстрировали российские фанаты, которые добрались до Тегерана с флагами России. Весь мир увидел, что отечественный футбол жив, несмотря ни на какие запреты, заключил Романцев.

А ранее глава РФС Александр Дюков рассказал, когда сборная России может сыграть с Китаем. По его словам, в федерации уже обсуждали такую возможность.

Обложка ©

ТАСС / Анна Мейер / ФК "Зенит"

Оксана Попова
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