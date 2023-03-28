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28 марта, 15:03

России посоветовали не торопиться со вступлением в Азиатскую конфедерацию

Тренер сборной Казахстана Адиев: России пока не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев заявил, что России в данный момент не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Вместо этого лучше подождать, пока "всё наладится".

"Рано или поздно всё это закончится. Понятно, что и потом будет непросто и не всё гладко. Не в одночасье всё наладится", — приводит его слова издание "Спорт-Экспресс".

Адиев подчеркнул, что "Россия — не последняя футбольная страна" и, будучи участником больших соревнований, может рассчитывать, что УЕФА вернёт сборную в свои турниры. Вопрос только в том, когда это случится. Во всяком случае, терять время нельзя и Москва должна готовить новое поколение футболистов, "которые будут достойно выступать, когда РФ вернут в международные европейские турниры".

"Но в любом случае, мне кажется, России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию", считает тренер.

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Напомним, после отстранения россиян от международных соревнований из-за конфликта на Украине встал вопрос о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию. Экс-тренер "Спартака" Рианчо прокомментировал ситуацию, назвав возможный переход в АФК ошибкой.

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Ирина Фальке
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