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17 марта, 21:17

Черчесов не стал рассуждать о будущем из-за интереса к нему со стороны азиатских команд

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов заявил, что не любит рассуждать о будущем. Так он ответил на вопрос об интересе к нему на азиатском рынке.

"Я тренер "Ференцвароша", я с удовольствием здесь работаю. Хотелось бы дальше развиваться именно с "Ференцварошем", — сказал Черчесов в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

По словам российского специалиста, клуб 47 лет не играл в 1/8 финала еврокубков, однако при нём это случилось. Но специалист намерен расти дальше.

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"Ференцварош" Черчесова вылетел из Лиги Европы

Ранее Лайф писал, что Станислав Черчесов и певец Егор Крид поссорились на съёмках рекламы чипсов. Бывший наставник национальной команды приехал на съёмки вовремя, а вот музыкант сильно опаздывал. Из-за этого Черчесов был сильно возмущён.

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fradi.hu

Юлия Коновалова
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