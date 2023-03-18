Черчесов не стал рассуждать о будущем из-за интереса к нему со стороны азиатских команд

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов заявил, что не любит рассуждать о будущем. Так он ответил на вопрос об интересе к нему на азиатском рынке.

"Я тренер "Ференцвароша", я с удовольствием здесь работаю. Хотелось бы дальше развиваться именно с "Ференцварошем", — сказал Черчесов в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

По словам российского специалиста, клуб 47 лет не играл в 1/8 финала еврокубков, однако при нём это случилось. Но специалист намерен расти дальше.