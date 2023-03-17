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16 марта, 22:00

"Ференцварош" Черчесова вылетел из Лиги Европы

"Ференцварош" Черчесова проиграл "Байеру" и не смог выйти в четвертьфинал Лиги Европы

<p>Момент из матча "Ференцвароша" и "Байера". Обложка © <a href="https://www.fradi.hu/labdarugas/elso-csapat/hirek/a-nyolcaddontoben-bucsuztunk-az-uefa-europa-ligatol" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fradi.hu</a></p>

Момент из матча "Ференцвароша" и "Байера". Обложка © fradi.hu

Венгерский "Ференцварош" уступил немецкому "Байеру" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и по сумме двух игр выбывает из турнира. Встреча завершилась со счётом 0:2.

Авторами голов стали Мусса Диаби (3-я минута) и Амин Адлин (81-я).

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Первая встреча также завершилась победой немцев со счётом 2:0. Таким образом, "Ференцварош", который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, выбыл из розыгрыша ЛЕ.

Ранее стало известно, что в четвертьфинал Лиги Европы пробились "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Фенербахче" и "Фейенорд". Они выбили "Бетис", "Фрайбург", "Севилью" и "Шахтёр" соответственно.

Артур Лапсаков
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