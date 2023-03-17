"Ференцварош" Черчесова вылетел из Лиги Европы
"Ференцварош" Черчесова проиграл "Байеру" и не смог выйти в четвертьфинал Лиги Европы
Момент из матча "Ференцвароша" и "Байера". Обложка © fradi.hu
Венгерский "Ференцварош" уступил немецкому "Байеру" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и по сумме двух игр выбывает из турнира. Встреча завершилась со счётом 0:2.
Авторами голов стали Мусса Диаби (3-я минута) и Амин Адлин (81-я).
Первая встреча также завершилась победой немцев со счётом 2:0. Таким образом, "Ференцварош", который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, выбыл из розыгрыша ЛЕ.
Ранее стало известно, что в четвертьфинал Лиги Европы пробились "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Фенербахче" и "Фейенорд". Они выбили "Бетис", "Фрайбург", "Севилью" и "Шахтёр" соответственно.