"Ференцварош" Черчесова вылетел из Лиги Европы

Венгерский "Ференцварош" уступил немецкому "Байеру" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и по сумме двух игр выбывает из турнира. Встреча завершилась со счётом 0:2.

Авторами голов стали Мусса Диаби (3-я минута) и Амин Адлин (81-я).

Первая встреча также завершилась победой немцев со счётом 2:0. Таким образом, "Ференцварош", который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, выбыл из розыгрыша ЛЕ.