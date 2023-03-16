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16 марта, 20:03

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" победил "Бетис" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

В розыгрыше Лиги Европы определились первые четвертьфиналисты. В следующую стадию пробились английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус", нидерландский "Фейенорд" и турецкий "Фенеребахче".

"МЮ" в гостях победил испанский "Бетис" со счётом 1:0. Единственный мяч забил Маркус Рэшфорд на 56-й минуте. По сумме двух встреч англичане победили 5:1.

"Ювентус" и во второй игре оказался сильнее "Фрайбурга" (2:0, по сумме двух игр — 3:0). Голы на счету Душана Влаховича (45) и Федерико Кьезы (90+5). "Фенеребахче" переиграл "Севилью" (1:0, по сумме двух игр — 2:1). "Фейенорд" разгромил "Шахтёр" со счётом 7:1 (по сумме двух игр — 8:2).

Определён полный список участников четвертьфинала Лиги чемпионов

Определён полный список участников четвертьфинала Лиги чемпионов

Ранее Лайф рассказывал, как в Неаполе драка фанатов "Наполи" и "Айнтрахта" закончилась стычками с полицией. Сама же встреча закончилась победой неаполитанцев со счётом 3:0.

Обложка ©

Twitter / Manchester United

Артур Лапсаков
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