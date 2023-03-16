Определён полный список участников четвертьфинала Лиги чемпионов

Определился полный список команд, которые примут участие в четвертьфинале Лиги чемпионов. Так, в результате последней встречи 1/8 финала на следующий этап перешли испанский "Реал" и итальянский "Наполи". Первый одержал победу над английским "Ливерпулем", а второй — над немецким "Айнтрахтом".

До этого в четвертьфинал вышли итальянские "Милан" и "Интер", английские "Манчестер Сити" и "Челси", а также португальская "Бенфика" и немецкая "Бавария". Церемония жеребьёвки четвертьфинала назначена на 17 марта и состоится в швейцарском Ньоне в 14:00 по Москве.