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15 марта, 23:07

Определён полный список участников четвертьфинала Лиги чемпионов

Определился полный список команд, которые примут участие в четвертьфинале Лиги чемпионов. Так, в результате последней встречи 1/8 финала на следующий этап перешли испанский "Реал" и итальянский "Наполи". Первый одержал победу над английским "Ливерпулем", а второй — над немецким "Айнтрахтом".

До этого в четвертьфинал вышли итальянские "Милан" и "Интер", английские "Манчестер Сити" и "Челси", а также португальская "Бенфика" и немецкая "Бавария". Церемония жеребьёвки четвертьфинала назначена на 17 марта и состоится в швейцарском Ньоне в 14:00 по Москве.

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Напомним, что встреча "Манчестер Сити" и "Лейпцига" закончилась сокрушительным поражением последнего. Матч завершился со счётом 7:0. В том матче норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил пять мячей, тем самым повторив рекорд Месси.

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ТАСС / Michael Probst

Анатолий Симоненко
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