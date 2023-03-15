Нападающий "Манчестер Сити" повторил рекорд Месси

Встреча "Манчестер Сити" и "Лейпцига" закончилась сокрушительным поражением последнего. Матч завершился со счётом 7:0. Английский футбольный клуб стал пятым участником четвертьфинальной стадии нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

В матче 1/8 финала от победителей пять мячей забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд. В результате он стал вторым после Месси игроком в истории Лиги чемпионов, который сумел достичь такого в матче плей-офф. По одному голу также забили полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган и бельгийский хавбек Кевин Де Брёйне.

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли итальянский "Милан", португальская "Бенфика", германские "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд). С кем дальше встретится "Манчестер Сити", станет известно по итогам жеребьёвки 17 марта.