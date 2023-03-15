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14 марта, 21:54

Нападающий "Манчестер Сити" повторил рекорд Месси

"Манчестер Сити" разгромил "Лейпциг" со счётом 7:0

Встреча "Манчестер Сити" и "Лейпцига" закончилась сокрушительным поражением последнего. Матч завершился со счётом 7:0. Английский футбольный клуб стал пятым участником четвертьфинальной стадии нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

В матче 1/8 финала от победителей пять мячей забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд. В результате он стал вторым после Месси игроком в истории Лиги чемпионов, который сумел достичь такого в матче плей-офф. По одному голу также забили полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган и бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне. Холанд.

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли итальянский "Милан", португальская "Бенфика", германские "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд). С кем дальше встретится "Манчестер Сити", станет известно по итогам жеребьёвки 17 марта.

"Милан" благодаря ничьей с "Тоттенхэмом" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Милан" благодаря ничьей с "Тоттенхэмом" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Как рассказывал Лайф, в конце февраля "Манчестер Сити" сыграл вничью с немецким "РБ Лейпциг" в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча тогда завершилась со счётом 1:1.

Обложка ©

ТАСС \ EPA \ Adam Vaughan

Андрей Григорьев
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