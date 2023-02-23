"Манчестер Сити" сыграл вничью с "РБ Лейпциг" в матче Лиги чемпионов

Британский клуб "Манчестер Сити" сыграл вничью с немецким "РБ Лейпциг" в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 27-й минуте первый гол в матче забил Рияд Махрез, а на 70-й Йошко Гвардиол уравнял шансы. Больше забить команды не смогли.