"Манчестер Сити" сыграл вничью с "РБ Лейпциг" в матче Лиги чемпионов
Момент из матча "РБ Лейпциг" — "Манчестер Сити". Обложка © Twitter / Manchester City
Британский клуб "Манчестер Сити" сыграл вничью с немецким "РБ Лейпциг" в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.
На 27-й минуте первый гол в матче забил Рияд Махрез, а на 70-й Йошко Гвардиол уравнял шансы. Больше забить команды не смогли.
Ответный матч пройдёт в Манчестере 14 марта.
Лайф напоминает, что на прошлой неделе в первых играх 1/8 финала ЛЧ дортмундская "Боруссия" победила "Челси" (1:0), португальская "Бенфика" на выезде обыграла бельгийский "Брюгге" (2:0), "Милан" минимально обыграл "Тоттенхэм" (1:0), а "Бавария" в гостях победила ПСЖ (1:0).