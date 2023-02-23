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22 февраля, 22:00

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "РБ Лейпциг" в матче Лиги чемпионов

<p>Момент из матча "РБ Лейпциг" — "Манчестер Сити". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ManCity/status/1628506997397102598/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Manchester City</a></p>

Момент из матча "РБ Лейпциг" — "Манчестер Сити". Обложка © Twitter / Manchester City

Британский клуб "Манчестер Сити" сыграл вничью с немецким "РБ Лейпциг" в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 27-й минуте первый гол в матче забил Рияд Махрез, а на 70-й Йошко Гвардиол уравнял шансы. Больше забить команды не смогли.

Ответный матч пройдёт в Манчестере 14 марта.

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Лайф напоминает, что на прошлой неделе в первых играх 1/8 финала ЛЧ дортмундская "Боруссия" победила "Челси" (1:0), португальская "Бенфика" на выезде обыграла бельгийский "Брюгге" (2:0), "Милан" минимально обыграл "Тоттенхэм" (1:0), а "Бавария" в гостях победила ПСЖ (1:0).

Артур Лапсаков
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