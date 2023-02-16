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15 февраля, 22:02

Дортмундская "Боруссия" с минимальным счётом победила "Челси" в матче Лиги чемпионов

Немецкий футбольный клуб "Боруссия" минимально обыграл английский "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Дортмунде и завершилась со счётом 1:0.

В составе победителей отличился нападающий Карим Адейеми, он забил гол на 63-й минуте. Ответный матч между этими командами состоится в Лондоне 7 марта.

В другом поединке игрового дня португальская "Бенфика" на выезде обыграла бельгийский "Брюгге" со счётом 2:0. Голы на счету Жоау Мариу и Давида Нереса. Ответная игра между данными клубами также запланирована на 7 марта.

ПСЖ в матче с "Баварией" выпустил самого молодого игрока Лиги чемпионов

ПСЖ в матче с "Баварией" выпустил самого молодого игрока Лиги чемпионов

Накануне итальянский "Милан" дома минимально обыграл английский "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0. А мюнхенская "Бавария" с таким же результатом в гостях обыграла ПСЖ.

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Twitter / ChampionsLeague

Иван Косицын
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