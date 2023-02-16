Дортмундская "Боруссия" с минимальным счётом победила "Челси" в матче Лиги чемпионов

Немецкий футбольный клуб "Боруссия" минимально обыграл английский "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Дортмунде и завершилась со счётом 1:0.

В составе победителей отличился нападающий Карим Адейеми, он забил гол на 63-й минуте. Ответный матч между этими командами состоится в Лондоне 7 марта.