Дортмундская "Боруссия" с минимальным счётом победила "Челси" в матче Лиги чемпионов
Немецкий футбольный клуб "Боруссия" минимально обыграл английский "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Дортмунде и завершилась со счётом 1:0.
В составе победителей отличился нападающий Карим Адейеми, он забил гол на 63-й минуте. Ответный матч между этими командами состоится в Лондоне 7 марта.
В другом поединке игрового дня португальская "Бенфика" на выезде обыграла бельгийский "Брюгге" со счётом 2:0. Голы на счету Жоау Мариу и Давида Нереса. Ответная игра между данными клубами также запланирована на 7 марта.
Накануне итальянский "Милан" дома минимально обыграл английский "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0. А мюнхенская "Бавария" с таким же результатом в гостях обыграла ПСЖ.
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