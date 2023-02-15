"Милан" минимально обыграл "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Браим Диас забил гол в ворота "Тоттенхэма". Обложка © Twitter / ChampionsLeague
Итальянский футбольный клуб "Милан" дома минимально обыграл английский "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.
В составе победителей отличился полузащитник Браим Диас. Он забил гол на седьмой минуте поединка. Ответный матч между этими командами состоится в Лондоне 8 марта.
В другом матче дня мюнхенская "Бавария" победила в гостях ПСЖ. Встреча в Париже завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкого клуба. Единственный мяч на 53-й минуте забил Кингсли Коман.