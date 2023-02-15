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14 февраля, 22:07

"Милан" минимально обыграл "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

<p>Браим Диас забил гол в ворота "Тоттенхэма". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1625594239508701191/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ChampionsLeague</a></p>

Браим Диас забил гол в ворота "Тоттенхэма". Обложка © Twitter / ChampionsLeague

Итальянский футбольный клуб "Милан" дома минимально обыграл английский "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.

В составе победителей отличился полузащитник Браим Диас. Он забил гол на седьмой минуте поединка. Ответный матч между этими командами состоится в Лондоне 8 марта.

В другом матче дня мюнхенская "Бавария" победила в гостях ПСЖ. Встреча в Париже завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкого клуба. Единственный мяч на 53-й минуте забил Кингсли Коман.

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Иван Косицын
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