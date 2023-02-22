"Реал" разгромил "Ливерпуль", уступая 0:2 по ходу матча Лиги чемпионов

Уже на четвёртой минуте Дарвин Нуньес открыл счёт, а спустя десять минут Мохаммед Салах воспользовался ошибкой голкипера испанцев Тибо Куртуа. Однако дальше забивали лишь гости. Винисиус Жуниор голами на 21-й и 36-й минутах уравнял шансы, а во второй половине голы Эдера Милитана и дубль Карима Бензема довели встречу до разгрома.