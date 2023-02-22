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21 февраля, 21:55

"Реал" разгромил "Ливерпуль", уступая 0:2 по ходу матча Лиги чемпионов

<p>Винисиус Жуниор забивает гол "Ливерпулю". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/realmadrid/status/1628143213981696002/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Real Madrid C.F.</a></p>

Винисиус Жуниор забивает гол "Ливерпулю". Обложка © Twitter / Real Madrid C.F.

Мадридский "Реал" победил английский "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась со счётом 5:2.

Уже на четвёртой минуте Дарвин Нуньес открыл счёт, а спустя десять минут Мохаммед Салах воспользовался ошибкой голкипера испанцев Тибо Куртуа. Однако дальше забивали лишь гости. Винисиус Жуниор голами на 21-й и 36-й минутах уравнял шансы, а во второй половине голы Эдера Милитана и дубль Карима Бензема довели встречу до разгрома.

Стоит отметить, что "Ливерпуль" впервые в истории пропустит больше трёх мячей на домашнем стадионе в матче Еврокубка.

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В другом матче дня итальянский "Наполи" в гостях победил немецкий "Айнтрахт" со счётом 2:0. Ответные игры в этих парах состоятся 15 марта.

На прошлой неделе в первых играх 1/8 финала ЛЧ дортмундская "Боруссия" победила "Челси" (1:0), португальская "Бенфика" на выезде обыграла бельгийский "Брюгге" (2:0), "Милан" минимально обыграл "Тоттенхэм" (1:0), а "Бавария" в гостях победила ПСЖ (1:0).

Артур Лапсаков
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