"Реал" разгромил "Ливерпуль", уступая 0:2 по ходу матча Лиги чемпионов
Винисиус Жуниор забивает гол "Ливерпулю". Обложка © Twitter / Real Madrid C.F.
Мадридский "Реал" победил английский "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась со счётом 5:2.
Уже на четвёртой минуте Дарвин Нуньес открыл счёт, а спустя десять минут Мохаммед Салах воспользовался ошибкой голкипера испанцев Тибо Куртуа. Однако дальше забивали лишь гости. Винисиус Жуниор голами на 21-й и 36-й минутах уравнял шансы, а во второй половине голы Эдера Милитана и дубль Карима Бензема довели встречу до разгрома.
Стоит отметить, что "Ливерпуль" впервые в истории пропустит больше трёх мячей на домашнем стадионе в матче Еврокубка.
В другом матче дня итальянский "Наполи" в гостях победил немецкий "Айнтрахт" со счётом 2:0. Ответные игры в этих парах состоятся 15 марта.
На прошлой неделе в первых играх 1/8 финала ЛЧ дортмундская "Боруссия" победила "Челси" (1:0), португальская "Бенфика" на выезде обыграла бельгийский "Брюгге" (2:0), "Милан" минимально обыграл "Тоттенхэм" (1:0), а "Бавария" в гостях победила ПСЖ (1:0).