"Монако" Головина вырвало победу в матче с "Байером" в плей-офф Лиги Европы

Футбольный клуб "Монако" вырвал победу у немецкого "Байера" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, проходившая в Леверкузене, завершилась со счётом 3:2.

Голами у хозяев отметились Мусса Диаби и Флориан Вирц. Гости забили благодаря автоголу Лукаша Градецки, а также усилиям Крепина Диатты и Акселя Дисаси, отличившемуся уже в добавленное ко встрече время. Российский полузащитник "монегасков" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 71-й минуте.