"Монако" Головина вырвало победу в матче с "Байером" в плей-офф Лиги Европы
Игроки "Монако" радуются голу в матче с "Байером". Обложка © Twitter / AS Monaco
Футбольный клуб "Монако" вырвал победу у немецкого "Байера" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, проходившая в Леверкузене, завершилась со счётом 3:2.
Голами у хозяев отметились Мусса Диаби и Флориан Вирц. Гости забили благодаря автоголу Лукаша Градецки, а также усилиям Крепина Диатты и Акселя Дисаси, отличившемуся уже в добавленное ко встрече время. Российский полузащитник "монегасков" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 71-й минуте.
В других матчах туринский "Ювентус" не смог обыграть французский "Нант" (1:1), "Севилья" разгромила ПСВ (3:0), а "Спортинг" и "Митьюлланд" сыграли вничью (1:1). Ответные игры в этих парах пройдут 23 февраля.
Ранее Лайф рассказывал, что в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила "Челси" (1:0), португальская "Бенфика" на выезде обыграла бельгийский "Брюгге" (2:0), "Милан" минимально обыграл "Тоттенхэм" (1:0), а "Бавария" в гостях победила ПСЖ (1:0).