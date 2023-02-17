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16 февраля, 22:02

"Монако" Головина вырвало победу в матче с "Байером" в плей-офф Лиги Европы

<p>Игроки "Монако" радуются голу в матче с "Байером". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/AS_Monaco/status/1626335552675930116/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AS Monaco</a></p>

Игроки "Монако" радуются голу в матче с "Байером". Обложка © Twitter / AS Monaco

Футбольный клуб "Монако" вырвал победу у немецкого "Байера" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, проходившая в Леверкузене, завершилась со счётом 3:2.

Голами у хозяев отметились Мусса Диаби и Флориан Вирц. Гости забили благодаря автоголу Лукаша Градецки, а также усилиям Крепина Диатты и Акселя Дисаси, отличившемуся уже в добавленное ко встрече время. Российский полузащитник "монегасков" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 71-й минуте.

В других матчах туринский "Ювентус" не смог обыграть французский "Нант" (1:1), "Севилья" разгромила ПСВ (3:0), а "Спортинг" и "Митьюлланд" сыграли вничью (1:1). Ответные игры в этих парах пройдут 23 февраля.

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Ранее Лайф рассказывал, что в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила "Челси" (1:0), португальская "Бенфика" на выезде обыграла бельгийский "Брюгге" (2:0), "Милан" минимально обыграл "Тоттенхэм" (1:0), а "Бавария" в гостях победила ПСЖ (1:0).

Артур Лапсаков
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