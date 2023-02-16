"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" забили четыре мяча, но не выявили победителя
"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги Европы
Маркус Рэшфорд забивает "Барселоне". Обложка © Twitter / Manchester United
"Барселона" сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счётом 2:2.
Первый тайм прошёл без голов, а во второй половине команды перешли к открытой игре. На 50-й минуте Маркос Алонсо открыл счёт, однако уже через три минуты Маркус Рэшфорд уравнял шансы. А на 59-й автогол Жюля Кунде вывел гостей вперёд, однако на 76-й Рафинья сравнял цифры на табло. Команды имели ещё несколько опасных моментов, но больше вратари не пропускали.
В других играх "Аякс" сыграл безголевую ничью с "Унион Берлином", "Шахтёр" победил французский "Ренн" (2:1), а "Зальцбург" дома обыграл итальянскую "Рому" (1:0). Ответные игры в этих парах пройдут 23 февраля.
Ранее Лайф писал, что "Барселоне" грозят санкции из-за выплаты бывшему вице-президенту судейского комитета. Пока каталонцев ни в чём не обвиняют, однако, если правоохранители докажут, что речь идёт о коррупции, клубу грозит снятие очков, многомиллионный штраф и возможное исключение из Ла Лиги.