"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" забили четыре мяча, но не выявили победителя

"Барселона" сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счётом 2:2.

Первый тайм прошёл без голов, а во второй половине команды перешли к открытой игре. На 50-й минуте Маркос Алонсо открыл счёт, однако уже через три минуты Маркус Рэшфорд уравнял шансы. А на 59-й автогол Жюля Кунде вывел гостей вперёд, однако на 76-й Рафинья сравнял цифры на табло. Команды имели ещё несколько опасных моментов, но больше вратари не пропускали.

В других играх "Аякс" сыграл безголевую ничью с "Унион Берлином", "Шахтёр" победил французский "Ренн" (2:1), а "Зальцбург" дома обыграл итальянскую "Рому" (1:0). Ответные игры в этих парах пройдут 23 февраля.