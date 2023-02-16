"Барселоне" грозят санкции из-за выплаты бывшему вице-президенту судейского комитета

Футбольной "Барселоне" грозит серьёзное наказание вплоть до исключения из высшего дивизиона чемпионата Испании из-за дела о выплате бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Об этом пишет Bolavip со ссылкой на Cadena SER.

Согласно информации прокуратуры Барселоны, клуб выплачивал принадлежащей чиновнику компании DASNIL 95 денежные средства с 2016 по 2018 год. Негрейра, занимавший пост с 1994 по 2018 год, заявил, что оказывал "консультационные услуги". Как указали в клубе, выплаты проводились за отчёты о молодых игроках и судействе.

Пока каталонцев ни в чём не обвиняют, однако, если правоохранители докажут, что речь идёт о коррупции, клубу грозит снятие очков, многомиллионный штраф и возможное исключение из Ла Лиги.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уже высказался по поводу этой истории, заявив, что не случайно информация появилась именно сейчас, когда дела у клуба идут хорошо.