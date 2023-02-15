В туалете стадиона "Ниццы" во время матча снимали порно, клуб подал жалобу

На стадионе французского футбольного клуба "Ницца" во время матча команды против "Лилля" снимали порно, пишет издание RMC Sport. После того как история получила огласку, клуб подал жалобу.

Всё произошло 29 января во время поединка 20-го тура чемпионата страны. Оказалось, что, пока футболисты были на поле, в туалетной кабинке стадиона "Альянц Ривьера" снимался порнографический ролик. Узнав об этом, болельщики сразу же принялись распространять информацию в соцсетях.

В итоге руководство клуба и компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом клуба, подали жалобы о нанесении имиджевого вреда арене.