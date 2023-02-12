Во Франции футбольные фанаты устроили беспорядки и не дали начать матч

Беспорядки у стадиона в городе Клермон-Ферран (Франция) помешали начать вовремя матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между "Клермоном" и "Марселем". Игра стартовала с опозданием на 50 минут.

Беспорядки у стадиона в городе Клермон-Ферран перед матчем между "Клермоном" и "Марселем". Видео © Twitter / ultras1899_

Начало матча было назначено на 23:00 мск, но болельщики устроили беспорядки. Как пишет L'Equipe, чтобы разогнать разошедшуюся не на шутку толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Позже он распространился по всему стадиону и пришлось ждать выветривания.

Слезоточивый газ на стадионе в городе Клермон-Ферран. Фото © Twitter / lequipe

У "Марселя" в турнирной таблице чемпионата Франции третье место — 46 очков в двух матчах. У "Клермона" — 11-е место и 30 очков в 22 играх.