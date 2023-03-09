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8 марта, 23:04

"Милан" благодаря ничьей с "Тоттенхэмом" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Итальянский футбольный клуб "Милан" сыграл вничью с английским "Тоттенхэмом" и впервые за 11 лет вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответный матч проходил в Лондоне и закончился со счётом 0:0.

Защитник Кристиан Ромеро был удалён с поля на 77-й минуте. Первая игра клубов, состоявшаяся в Милане, закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

Обе команды играли в траурных повязках в память об умершем на 86-м году жизни итальянском тренере Итало Гальбьяти. Большую часть карьеры он работал в системе "Милана".

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Как рассказывал Лайф, ранее "Челси" обыграл "Боруссию" и тоже вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в столице Великобритании и закончилась со счётом 2:0.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Andy Rain

Андрей Григорьев
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