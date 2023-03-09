"Милан" благодаря ничьей с "Тоттенхэмом" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Итальянский футбольный клуб "Милан" сыграл вничью с английским "Тоттенхэмом" и впервые за 11 лет вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответный матч проходил в Лондоне и закончился со счётом 0:0.
Защитник Кристиан Ромеро был удалён с поля на 77-й минуте. Первая игра клубов, состоявшаяся в Милане, закончилась победой хозяев со счётом 1:0.
Обе команды играли в траурных повязках в память об умершем на 86-м году жизни итальянском тренере Итало Гальбьяти. Большую часть карьеры он работал в системе "Милана".
Как рассказывал Лайф, ранее "Челси" обыграл "Боруссию" и тоже вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в столице Великобритании и закончилась со счётом 2:0.
ТАСС / EPA / Andy Rain