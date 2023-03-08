"Челси" обыграл "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Лондонская футбольная команда клуба "Челси" обыграла дортмундскую "Боруссию" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в столице Великобритании и закончилась со счётом 2:0.

Первый гол забил Рахим Стерлинг на 43-й минуте, а второй — Кай Хаверц на 53-й с пенальти. Причём сначала он попал в штангу, а затем главный арбитр встречи принял решение назначить повторный одиннадцатиметровый из-за нарушения со стороны "Боруссии".

В результате "Челси" выходит в 1/4 финала по итогам двух встреч. Соперник команды там определится по итогам жеребьёвки, которая пройдёт 17 марта.