"Челси" обыграл "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Лондонская футбольная команда клуба "Челси" обыграла дортмундскую "Боруссию" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в столице Великобритании и закончилась со счётом 2:0.
Первый гол забил Рахим Стерлинг на 43-й минуте, а второй — Кай Хаверц на 53-й с пенальти. Причём сначала он попал в штангу, а затем главный арбитр встречи принял решение назначить повторный одиннадцатиметровый из-за нарушения со стороны "Боруссии".
В результате "Челси" выходит в 1/4 финала по итогам двух встреч. Соперник команды там определится по итогам жеребьёвки, которая пройдёт 17 марта.
Аргентинский нападающий Лионель Месси совершил 1000-е результативное действие на клубном уровне. Звёздный игрок ПСЖ отличился голом в начале поединка 26-го тура чемпионата Франции против "Нанта" (4:2).