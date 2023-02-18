Опасный момент: Игрок "Челси" получил такой удар в голову, что с поля его унесли
Футболиста "Челси" Аспиликуэту унесли с поля с травмой головы
Секу Мара пытается попасть по мячу, но ударяет ногой по голове Сесаре Аспиликуэте. Обложка © Twitter / @Footballdayy10
Для футболиста лондонской команды "Челси" Сесара Аспиликуэты матч 24-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном" обернулся госпитализацией. На 74-й минуте он пробегал мимо нападающего "Саутгемптона" Секу Мары, который в тот момент хотел пробить в штрафной соперников, но случайно бутсой ударил по голове Аспиликуэту. Последнего удар буквально свалил с ног. Игроки обеих команд тут же сообщили об этом арбитру.
Секу Мара ударяет ногой по голове Сесаре Аспиликуэте. Видео © Twitter / @365liveball
Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и унесли с поля на носилках, надев на него кислородную маску. Аспиликуэта при этом делал вид, что всё в порядке, и показывал фанатам большой палец.
В этом матче "Челси" со счётом 0:1 проиграл "Саутгемптону", который занимает последнее место в ЧМ Англии. В этом сезоне Аспиликуэта сыграл в 26 матчах.
Напомним, ранее был найден мёртвым пропавший без вести после землетрясения в Турции экс-футболист "Челси" Атсу. Его тело обнаружили при разборе завалов.