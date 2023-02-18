"Успехов нет": Тарасова обвинила российский футбол в деградации

Российский футбол деградирует с 2018 года, когда наши футболисты в последний раз порадовали болельщиков на домашнем чемпионате мира. Тогда команда сумела выйти в четвертьфинал, но проиграла Хорватии в серии пенальти. Об этом в интервью "РБ Спорт" заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Футбол — особенный вид спорта у нас в стране. Успехов там нет, но все вокруг его всячески поддерживают. И каждый раз сходят с ума из-за неудач сборной страны. Последний раз российский футбол радовал болельщиков в 2018 году. После — деградация", — заявила Тарасова.