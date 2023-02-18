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18 февраля, 04:30

"Успехов нет": Тарасова обвинила российский футбол в деградации

Татьяна Тарасова: Российский футбол деградирует с 2018 года

Российский футбол деградирует с 2018 года, когда наши футболисты в последний раз порадовали болельщиков на домашнем чемпионате мира. Тогда команда сумела выйти в четвертьфинал, но проиграла Хорватии в серии пенальти. Об этом в интервью "РБ Спорт" заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Футбол — особенный вид спорта у нас в стране. Успехов там нет, но все вокруг его всячески поддерживают. И каждый раз сходят с ума из-за неудач сборной страны. Последний раз российский футбол радовал болельщиков в 2018 году. После — деградация", — заявила Тарасова.

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Впрочем, возможно, российская сборная приятно удивит Тарасову во время товарищеского матча с Ираном. Наших футболистов ждут в Тегеране, чтобы провести игру 22 или 23 марта.

Обложка ©

ТАСС / Терещенко Михаил

Анатолий Симоненко
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