"Бавария" победила ПСЖ и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Германская "Бавария" обыграла французскую команду "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 2:0.
Голы забили Эрик Шупо-Мотинг на 61-й минуте и Серж Гнабри на 89-й. В результате "Бавария" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей. В первом команда одержала гостевую победу со счётом 1:0.
Для "Баварии" это особый матч. Он у команды 500-й в еврокубках. Больше только у "Барселоны" и "Реала": 580 и 566 соответственно. Мюнхенцы шесть раз выигрывали Кубок чемпионов и Лигу чемпионов.
Как рассказывал Лайф, накануне "Челси" обыграл "Боруссию" и тоже вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в столице Великобритании и закончилась со счётом 2:0.
ТАСС / AP / Andreas Schaad