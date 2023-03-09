"Бавария" победила ПСЖ и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Германская "Бавария" обыграла французскую команду "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 2:0.

Голы забили Эрик Шупо-Мотинг на 61-й минуте и Серж Гнабри на 89-й. В результате "Бавария" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей. В первом команда одержала гостевую победу со счётом 1:0.

Для "Баварии" это особый матч. Он у команды 500-й в еврокубках. Больше только у "Барселоны" и "Реала": 580 и 566 соответственно. Мюнхенцы шесть раз выигрывали Кубок чемпионов и Лигу чемпионов.