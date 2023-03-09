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Регион
Опубликовано 8 марта 2023, 22:02

"Бавария" победила ПСЖ и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Германская "Бавария" обыграла французскую команду "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 2:0.

Голы забили Эрик Шупо-Мотинг на 61-й минуте и Серж Гнабри на 89-й. В результате "Бавария" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей. В первом команда одержала гостевую победу со счётом 1:0.

Для "Баварии" это особый матч. Он у команды 500-й в еврокубках. Больше только у "Барселоны" и "Реала": 580 и 566 соответственно. Мюнхенцы шесть раз выигрывали Кубок чемпионов и Лигу чемпионов.

"Реал" разгромил "Ливерпуль", уступая 0:2 по ходу матча Лиги чемпионов
"Реал" разгромил "Ливерпуль", уступая 0:2 по ходу матча Лиги чемпионов

Как рассказывал Лайф, накануне "Челси" обыграл "Боруссию" и тоже вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в столице Великобритании и закончилась со счётом 2:0.

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ТАСС / AP / Andreas Schaad

Андрей Григорьев
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