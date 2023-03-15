В Неаполе драка фанатов "Наполи" и "Айнтрахта" закончилась стычками с полицией

Фанаты "Наполи" и немецкого "Айнтрахта" устроили массовые беспорядки в Неаполе, спровоцировав тем самым столкновения между болельщиками и полицией. Инцидент произошёл в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу, который начнётся на стадионе имени Диего Марадоны сегодня в 23:00 мск. В предыдущей встрече на выезде итальянская команда обыграла своих соперников со счётом 2:0.

Как сообщает Corriere dello Sport, в преддверии ответного матча в Неаполь прибыло большое количество фанатов немецкого клуба, к ним присоединились также болельщики "Атланты" (Италия). Поклонники "Наполи" стали нападать на них со всеми подручными средствами, включая пиротехнику. Полиция сначала развела оппонентов в стороны, но приняла тем самым весь гнев толпы на себя. В итоге в центре Неаполя сожгли несколько автомобилей, в том числе машины правоохранительных структур. Хулиганы также забросали карабинеров огненными тряпками, стульями и другой мебелью с летних веранд. Сообщений о пострадавших или задержанных пока нет.