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16 марта, 20:52

Украинский "Шахтёр" пропустил семь мячей от нидерландского клуба и выбыл из Лиги Европы

"Шахтёр" проиграл "Фейенорду" со счётом 1:7 и вылетел из Лиги Европы

<p>Игрок "Фейенорда" радуется голу в ворота "Шахтёра". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/EuropaLeague/status/1636444155105689641/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA Europa League</a></p>

Игрок "Фейенорда" радуется голу в ворота "Шахтёра". Обложка © Twitter / UEFA Europa League

Украинский футбольный клуб "Шахтёр" вылетел из розыгрыша Лиги Европы после поражения нидерландскому "Фейенорду" со счётом 1:7.

Голами отметились Оркун Кекчю (дубль) и Уссама Идрисси (дубль), Сантьяго Хименес, Алиреза Джаханбакш и Данило. Единственный мяч в составе гостей на счету Кевина Келси.

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Первый матч команд завершился вничью — 1:1. Это второй раз в истории, когда украинский клуб пропускает семь мячей в еврокубках. Впервые это произошло в Лиге чемпионов в матче против "Баварии" в сезоне 2014/15.

Ранее Лайф писал, что в Лиге чемпионов определились все четвертьфиналисты. Последними в эту стадию пробились "Наполи" и "Реал".

Артур Лапсаков
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