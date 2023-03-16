Украинский "Шахтёр" пропустил семь мячей от нидерландского клуба и выбыл из Лиги Европы

Украинский футбольный клуб "Шахтёр" вылетел из розыгрыша Лиги Европы после поражения нидерландскому "Фейенорду" со счётом 1:7.

Голами отметились Оркун Кекчю (дубль) и Уссама Идрисси (дубль), Сантьяго Хименес, Алиреза Джаханбакш и Данило. Единственный мяч в составе гостей на счету Кевина Келси.

Первый матч команд завершился вничью — 1:1. Это второй раз в истории, когда украинский клуб пропускает семь мячей в еврокубках. Впервые это произошло в Лиге чемпионов в матче против "Баварии" в сезоне 2014/15.