В РФС рассказали, когда сборная России может сыграть с Китаем

Сборная России по футболу может провести матч с национальной сборной КНР уже в этом году или в следующем. Об этом заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Товарищеский матч с Китаем? Мы обсуждали эту возможность. Но, как вы знаете, Китай сейчас не проводит матчи. Может, в этом году или в следующем с ними сыграем", — приводит "Чемпионат" слова Дюкова.