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26 марта, 20:27

В РФС рассказали, когда сборная России может сыграть с Китаем

Глава РФС Дюков заявил, что российская сборная может сыграть с Китаем

Сборная России по футболу может провести матч с национальной сборной КНР уже в этом году или в следующем. Об этом заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Товарищеский матч с Китаем? Мы обсуждали эту возможность. Но, как вы знаете, Китай сейчас не проводит матчи. Может, в этом году или в следующем с ними сыграем", — приводит "Чемпионат" слова Дюкова.

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Ранее российская сборная победила в товарищеском матче с Ираком со счётом 2:0. Встреча состоялась на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге.

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Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Анатолий Симоненко
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