В РФС рассказали, когда сборная России может сыграть с Китаем
Глава РФС Дюков заявил, что российская сборная может сыграть с Китаем
Сборная России по футболу может провести матч с национальной сборной КНР уже в этом году или в следующем. Об этом заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков.
"Товарищеский матч с Китаем? Мы обсуждали эту возможность. Но, как вы знаете, Китай сейчас не проводит матчи. Может, в этом году или в следующем с ними сыграем", — приводит "Чемпионат" слова Дюкова.
Ранее российская сборная победила в товарищеском матче с Ираком со счётом 2:0. Встреча состоялась на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге.
Агентство "Москва" / Никеричев Андрей