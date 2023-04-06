Сборная России по футболу заняла 37-ю строчку в новой версии рейтинга ФИФА
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Сборная России заняла 37-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола, новая версия которого размещена на сайте организации. Игроки, несмотря на отстранение со стороны ФИФА и УЕФА от международных соревнований, участвовали в марте в двух товарищеских матчах. Таким образом, сейчас в активе россиян 1495,53 балла.
Список возглавила Аргентина с 1840,93 очка, следом идёт сборная Франции. На третьей строчке оказалась команда из Бразилии. В топ-10 также вошли Бельгия, Англия и Нидерланды, а ещё Хорватия, Италия, Португалия и Испания.
Лайф напоминает, что 23 марта россияне не смогли обыграть национальную команду Ирана. Встреча состоялась в Тегеране и закончилась со счётом 1:1. А 26 марта сборная России по футболу обыграла команду Ирака со счётом 2:0.