Сборная России по футболу заняла 37-ю строчку в новой версии рейтинга ФИФА

Сборная России заняла 37-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола, новая версия которого размещена на сайте организации. Игроки, несмотря на отстранение со стороны ФИФА и УЕФА от международных соревнований, участвовали в марте в двух товарищеских матчах. Таким образом, сейчас в активе россиян 1495,53 балла.