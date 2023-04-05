Матч в Нидерландах остановили из-за разбитой фанатом головы футболиста
Матч "Фейеноорд" – "Аякс" был прерван из-за попадания зажигалки в игрока
Фанат кинул зажигалку в игрока "Аякса" Дави Классена и рассёк ему голову. Обложка © twitter / Mehmet Demircan
Матч 1/2 финала Кубка Нидерландов между командами "Фейеноорд" и "Аякс" был прерван в середине второго тайма из-за выходки одного из фанатов, который кинул с трибуны предмет в игрока амстердамского клуба Дави Классена и рассёк ему голову.
В ходе встречи между капитанами команд Душаном Тадичем и Оркуном Кёкчю завязалась потасовка, которая едва не закончилась дракой. Полузащитник "Аякса" Классен в этот момент находился рядом и внезапно с трибун ему в голову прилетел предмет, который разбил футболисту затылок до крови. По одной из версий, это была зажигалка.
Фанат кинул предмет в игрока "Аякса" Дави Классена и рассёк ему голову. Видео © twitter / Andre Marín
Выходка вызвала жаркую дискуссию на поле, которую пришлось останавливать тренеру "Аякса" Джону Хейтинге. Он вышел на поле и увёл футболистов в раздевалку. Позднее игру продолжили, в итоге клуб из Амстердама смог вырвать победу и вышел в финал кубка.
Что касается фаната, который бросил предмет в футболиста, то его быстро вычислили по снимкам, опубликованным в социальных сетях. О его задержании не сообщается.
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