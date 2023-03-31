Фаната "Волги" отлучили от футбола за "нападение с бананом" на игрока "Зенита" Вендела

Суд в Ульяновске оштрафовал на пять тысяч рублей болельщика, бросившего в игрока ФК "Зенит" Вендела банан прямо во время матча с местной "Волгой". Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.

"Суд оштрафовал болельщика на пять тысяч рублей и вынес запрет на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения сроком на один год", — говорится в сообщении.