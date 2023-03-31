Фаната "Волги" отлучили от футбола за "нападение с бананом" на игрока "Зенита" Вендела
Суд в Ульяновске оштрафовал болельщика, бросившего в игрока "Зенита" Вендела банан
Банан, брошенный в игрока "Зенита" Вендела на матче с ульяновской "Волгой". Обложка © t.me / championat
Суд в Ульяновске оштрафовал на пять тысяч рублей болельщика, бросившего в игрока ФК "Зенит" Вендела банан прямо во время матча с местной "Волгой". Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.
"Суд оштрафовал болельщика на пять тысяч рублей и вынес запрет на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения сроком на один год", — говорится в сообщении.
Суд установил, что россиянин нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий, добавили в ведомстве.
"Нужно наказывать": Экс-тренер "Зенита" резко прокомментировал инцидент с брошенным в Вендела бананом
Напомним, 25 февраля фанаты кинули банан в бразильского футболиста "Зенита" Вендела во время матча с "Волгой". Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу петербуржцев. После инцидента с брошенным в футболиста бананом "Волгу" оштрафовали на 500 тысяч рублей.