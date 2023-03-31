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31 марта, 11:42

Фаната "Волги" отлучили от футбола за "нападение с бананом" на игрока "Зенита" Вендела

Суд в Ульяновске оштрафовал болельщика, бросившего в игрока "Зенита" Вендела банан

<p>Банан, брошенный в игрока "Зенита" Вендела на матче с ульяновской "Волгой". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/championat/42477" target="_blank" rel="noopener noreferrer">championat</a></p>

Банан, брошенный в игрока "Зенита" Вендела на матче с ульяновской "Волгой". Обложка © t.me / championat

Суд в Ульяновске оштрафовал на пять тысяч рублей болельщика, бросившего в игрока ФК "Зенит" Вендела банан прямо во время матча с местной "Волгой". Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.

"Суд оштрафовал болельщика на пять тысяч рублей и вынес запрет на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения сроком на один год", — говорится в сообщении.

Суд установил, что россиянин нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий, добавили в ведомстве.

"Нужно наказывать": Экс-тренер "Зенита" резко прокомментировал инцидент с брошенным в Вендела бананом

"Нужно наказывать": Экс-тренер "Зенита" резко прокомментировал инцидент с брошенным в Вендела бананом

Напомним, 25 февраля фанаты кинули банан в бразильского футболиста "Зенита" Вендела во время матча с "Волгой". Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу петербуржцев. После инцидента с брошенным в футболиста бананом "Волгу" оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Светлана Оперук
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