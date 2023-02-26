"Нужно наказывать": Экс-тренер "Зенита" резко прокомментировал инцидент с брошенным в Вендела бананом

Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал инцидент с бананом, брошенным в чернокожего игрока Вендела во время матча с "Волгой". Он назвал авторов выходки в адрес бразильского полузащитника нехорошими людьми.

"Эти люди дураки! К сожалению, такое бывает везде. В России, Чехии и других странах есть такие нехорошие люди. Нужно наказывать таких фанатов, но ничего не изменится! Видел подобное несколько раз на стадионах", — сказал Петржела в интервью "Спорт-Экспрессу".

Он добавил, что подобные инциденты часто бывают на стадионах. Бывший тренер "Зенита" при этом положительно оценил тот факт, что сам Вендел на выходку никак не отреагировал.