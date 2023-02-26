"Нужно наказывать": Экс-тренер "Зенита" резко прокомментировал инцидент с брошенным в Вендела бананом
Экс-тренер "Зенита" Петржела назвал дураками фанатов, кинувших в Вендела банан
Вендел. Фото © ФК "Зенит"
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал инцидент с бананом, брошенным в чернокожего игрока Вендела во время матча с "Волгой". Он назвал авторов выходки в адрес бразильского полузащитника нехорошими людьми.
"Эти люди дураки! К сожалению, такое бывает везде. В России, Чехии и других странах есть такие нехорошие люди. Нужно наказывать таких фанатов, но ничего не изменится! Видел подобное несколько раз на стадионах", — сказал Петржела в интервью "Спорт-Экспрессу".
Он добавил, что подобные инциденты часто бывают на стадионах. Бывший тренер "Зенита" при этом положительно оценил тот факт, что сам Вендел на выходку никак не отреагировал.
"Вендел правильно сделал, что особо не стал реагировать на банан", — резюмировал Петржела.
Напомним, во время матча между "Волгой" и "Зенитом" с трибун бросили банан в бразильского игрока петербуржцев Вендела. Сама встреча завершилась убедительной победой команды Сергея Семака со счётом 3:0. Колосков призвал изолировать от футбола фаната, бросившего банан.