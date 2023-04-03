Матч в Италии начался с опозданием из-за возгорания в раздевалке

Игра 28-го тура чемпионата Италии по футболу между "Эмполи" и "Лечче" началась с задержкой на час из-за возгорания в раздевалке на стадионе. Об этом пишет Football Italia.

Предполагалось, что матч начнётся в 19:30 мск, однако за час до игры футболисты "Эмполи" почувствовали запах гари. Оказалось, что в панелях на потолке произошло короткое замыкание. Игроков эвакуировали, пожарным потребовалось дополнительное время на проверку места возгорания. Начало встречи перенесли по соображениям безопасности.