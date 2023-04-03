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3 апреля, 20:38

Матч в Италии начался с опозданием из-за возгорания в раздевалке

Матч Серии А "Эмполи" — "Лечче" задержали на час из-за возгорания в раздевалке

Игра 28-го тура чемпионата Италии по футболу между "Эмполи" и "Лечче" началась с задержкой на час из-за возгорания в раздевалке на стадионе. Об этом пишет Football Italia.

Предполагалось, что матч начнётся в 19:30 мск, однако за час до игры футболисты "Эмполи" почувствовали запах гари. Оказалось, что в панелях на потолке произошло короткое замыкание. Игроков эвакуировали, пожарным потребовалось дополнительное время на проверку места возгорания. Начало встречи перенесли по соображениям безопасности.

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Журналисты поняли, что на стадионе проблемы, когда игрок "Эмполи" Томмазо Балданци попросил воспользоваться туалетом в пресс-зоне. При этом другие футболисты были вынуждены разминаться на поле в шлёпанцах. К настоящему моменту встреча уже завершилось победой "Эмполи" со счётом 1:0.

Ранее Лайф писал, что форвард "Урала" Рай Влут приговорён в Нидерландах к 2,5 года тюрьмы за смертельное ДТП с ребёнком. Пресс-атташе команды Павел Завьялов заявил, что сейчас Влут в Екатеринбурге и готовится к матчу против "Спартака" в Кубке России.

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empolifc.com

Юлия Коновалова
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