Матч в Италии начался с опозданием из-за возгорания в раздевалке
Матч Серии А "Эмполи" — "Лечче" задержали на час из-за возгорания в раздевалке
Игра 28-го тура чемпионата Италии по футболу между "Эмполи" и "Лечче" началась с задержкой на час из-за возгорания в раздевалке на стадионе. Об этом пишет Football Italia.
Предполагалось, что матч начнётся в 19:30 мск, однако за час до игры футболисты "Эмполи" почувствовали запах гари. Оказалось, что в панелях на потолке произошло короткое замыкание. Игроков эвакуировали, пожарным потребовалось дополнительное время на проверку места возгорания. Начало встречи перенесли по соображениям безопасности.
Журналисты поняли, что на стадионе проблемы, когда игрок "Эмполи" Томмазо Балданци попросил воспользоваться туалетом в пресс-зоне. При этом другие футболисты были вынуждены разминаться на поле в шлёпанцах. К настоящему моменту встреча уже завершилось победой "Эмполи" со счётом 1:0.
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