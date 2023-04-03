В "Урале" отреагировали на приговор игроку клуба, осуждённому за смертельное ДТП с ребёнком

Пресс-атташе ФК "Урал" Павел Завьялов прокомментировал сообщения нидерландских СМИ о приговоре нападающему клуба Раю Влуту за смертельное ДТП с ребёнком.

"Эта информация поступила из нидерландских СМИ. У нас никаких подтверждений нет. Влут в Екатеринбурге и готовится к матчу против "Спартака" в Кубке России", — сказал Завьялов в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Авария произошла в ноябре 2021 года, когда футболист выступал за клуб "Хераклес" из Алмело. По пути из Амстердама в Роттердам Влут попал в ДТП, в котором погиб четырёхлетний мальчик. Футболист признался, что перед трагедией был на вечеринке. В Нидерландах для игрока "Урала" потребовали 3,5 года тюрьмы, однако, как сообщили СМИ сегодня, его приговорили к 2,5 года.