В "Урале" отреагировали на приговор игроку клуба, осуждённому за смертельное ДТП с ребёнком
В "Урале" заявили, что приговорённый в Нидерландах нападающий Влут готовится к матчу со "Спартаком"
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Пресс-атташе ФК "Урал" Павел Завьялов прокомментировал сообщения нидерландских СМИ о приговоре нападающему клуба Раю Влуту за смертельное ДТП с ребёнком.
"Эта информация поступила из нидерландских СМИ. У нас никаких подтверждений нет. Влут в Екатеринбурге и готовится к матчу против "Спартака" в Кубке России", — сказал Завьялов в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Авария произошла в ноябре 2021 года, когда футболист выступал за клуб "Хераклес" из Алмело. По пути из Амстердама в Роттердам Влут попал в ДТП, в котором погиб четырёхлетний мальчик. Футболист признался, что перед трагедией был на вечеринке. В Нидерландах для игрока "Урала" потребовали 3,5 года тюрьмы, однако, как сообщили СМИ сегодня, его приговорили к 2,5 года.
Завтра "Урал" проведёт ответный матч полуфинала Кубка России против "Спартака". Игра состоится в Екатеринбурге, начало в 17:00 мск. Первый матч завершился вничью — 1:1. К слову, в составе красно-белых также есть футболист, к которому у нидерландских правоохранительных органов есть претензии. Это нападающий Квинси Промес, обвиняемый в нападении с ножом на своего двоюродного брата.