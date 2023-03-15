Следствие по делу о нападении футболиста "Спартака" Промеса на брата возобновилось
AD: Суд Амстердама перенёс вынесение приговора по делу футболиста "Спартака" Квинси Промеса
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Амстердаме суд возобновил расследование уголовного дела в отношении нидерландского нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса. Об этом сообщает издание AD со ссылкой на пресс-секретаря инстанции.
Решение по делу футболиста, обвиняемого в нападении с ножом на своего двоюродного брата, должно было быть вынесено 17 марта, но суд отложил приговор. В пятницу будет объявлена причина возобновления следствия и переноса вердикта.
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Напомним, инцидент произошёл в 2020 году. Государственная прокуратура Нидерландов предъявила Промесу официальное обвинение в покушении на убийство и нападении на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. Суд обязал футболиста выплатить компенсацию за нападение. Также сообщалось о связи Промеса с наркоторговцем Зигфридом Уортелом из Суринама.