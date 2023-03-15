Следствие по делу о нападении футболиста "Спартака" Промеса на брата возобновилось

В Амстердаме суд возобновил расследование уголовного дела в отношении нидерландского нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса. Об этом сообщает издание AD со ссылкой на пресс-секретаря инстанции.

Решение по делу футболиста, обвиняемого в нападении с ножом на своего двоюродного брата, должно было быть вынесено 17 марта, но суд отложил приговор. В пятницу будет объявлена причина возобновления следствия и переноса вердикта.