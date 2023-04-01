"Зенит" обыграл "Урал", продлив беспроигрышную серию до 21 матча

Оба мяча за игру забил нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев (76-я и 86-я минуты). Таким образом, "Зенит" продлил беспроигрышную серию в матчах против "Урала" до 21 игры. Екатеринбургский клуб ещё никогда не обыгрывал петербуржцев, из всех матчей только три заканчивались ничьей, а все остальные — победой команды Сергея Семака.