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1 апреля, 18:14

"Зенит" обыграл "Урал", продлив беспроигрышную серию до 21 матча

Петербургский "Зенит" со счётом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась 1 апреля вечером в Санкт-Петербурге.

Оба мяча за игру забил нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев (76-я и 86-я минуты). Таким образом, "Зенит" продлил беспроигрышную серию в матчах против "Урала" до 21 игры. Екатеринбургский клуб ещё никогда не обыгрывал петербуржцев, из всех матчей только три заканчивались ничьей, а все остальные — победой команды Сергея Семака.

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" по-прежнему находится на первом месте, имея в активе 51 очко, "Урал" же расположился на десятой строчке с 25 очками.

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Ранее Лайф сообщал, что "Сочи" обыграл "Динамо" со счётом 2:0 в матче 21-го тура РПЛ. В команде победителей выделились Ваня Дркушич и Артём Макарчук.

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Наталья Исакова
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