"Сочи" обыграл "Динамо" со счётом 2:0 в матче 21-го тура РПЛ

Среди игроков "Сочи" выделились Ваня Дркушич и Артём Макарчук. Примечательно, что с 25-й минуты футболисты были в меньшинстве, так как Сослан Джанаев получил красную карточку. На 29-й минуте хавбек "Динамо" Даниил Фомин не смог реализовать пенальти в ворота соперника. Между тем московский клуб с 35 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, а "Сочи" с 31 баллом занимают восьмую позицию.