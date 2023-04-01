"Сочи" обыграл "Динамо" со счётом 2:0 в матче 21-го тура РПЛ
Футболисты "Сочи" обыграли московский "Динамо" со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в столице.
Среди игроков "Сочи" выделились Ваня Дркушич и Артём Макарчук. Примечательно, что с 25-й минуты футболисты были в меньшинстве, так как Сослан Джанаев получил красную карточку. На 29-й минуте хавбек "Динамо" Даниил Фомин не смог реализовать пенальти в ворота соперника. Между тем московский клуб с 35 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, а "Сочи" с 31 баллом занимают восьмую позицию.
Ранее Лайф писал, что "Локомотив" обыграл "Пари Нижний Новгород" со счётом 4:0. У красно-зелёных на данный момент одна ничья и три победных матча.
ТАСС / Феоктистов Дмитрий