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1 апреля, 13:48

"Сочи" обыграл "Динамо" со счётом 2:0 в матче 21-го тура РПЛ

Футболисты "Сочи" обыграли московский "Динамо" со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в столице.

Среди игроков "Сочи" выделились Ваня Дркушич и Артём Макарчук. Примечательно, что с 25-й минуты футболисты были в меньшинстве, так как Сослан Джанаев получил красную карточку. На 29-й минуте хавбек "Динамо" Даниил Фомин не смог реализовать пенальти в ворота соперника. Между тем московский клуб с 35 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, а "Сочи" с 31 баллом занимают восьмую позицию.

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Ранее Лайф писал, что "Локомотив" обыграл "Пари Нижний Новгород" со счётом 4:0. У красно-зелёных на данный момент одна ничья и три победных матча.

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ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Никита Осипов
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