Форвард "Динамо" Тюкавин назвал сильной сборную Ирана

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высоко оценил игру сборной Ирана в поединке с российской командой, завершившемся ничьей. Как он пояснил "Спорт-Экспрессу" , противник оказался гораздо сильнее предыдущих, с которыми Россия уже сыграла в этом сезоне.

"Хорошая, боевая игра. Иран — очень сильная команда. Мы знали, что они играют на высоком уровне. Обидно, что вышли на второй тайм и сразу получили пенальти. Если судья поставил, значит, был. Чувствуется, что Иран — качественная команда. Конечно, Иран сильнее, чем команды, с которыми мы играли ранее", — сказал Тюкавин.