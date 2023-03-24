Салихова не поняла, почему Карпин не выпустил её любимого нападающего в матче с Ираном
Жена экс-владельца "Спартака" Салихова не поняла, почему Карпин не выпустил Соболева против Ирана
Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова не поняла, почему главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оставил в запасе нападающего красно-белых Александра Соболева во вчерашнем матче с командой Ирана. В беседе со "Спорт-Экспрессом" Салихова выразила опасение за будущее российского футбола.
"Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев — номер один. Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять", — сказала Зарема.
В стартовом составе на позиции нападающего против Ирана играл форвард "Ростова" Николай Комличенко. На 78-й минуте его заменил динамовец Константин Тюкавин. Соболев весь матч провёл на скамейке запасных. Напомним, встреча, состоявшаяся в Тегеране, завершилась вничью 1:1. 26 марта сборная России сыграет с командой Ирака в Санкт-Петербурге.
Vk / Zarema Salikhova