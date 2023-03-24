Салихова не поняла, почему Карпин не выпустил её любимого нападающего в матче с Ираном

Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова не поняла, почему главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оставил в запасе нападающего красно-белых Александра Соболева во вчерашнем матче с командой Ирана. В беседе со "Спорт-Экспрессом" Салихова выразила опасение за будущее российского футбола.

"Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев — номер один. Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять", — сказала Зарема.