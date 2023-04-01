"Спартак" дома сыграл вничью с "Ахматом" в матче 21-го тура РПЛ
Футболисты московского клуба "Спартак" и грозненского "Ахмата" сыграли со счётом 0:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась 1 апреля вечером на "Окрытие-арене" в Москве.
По итогам 90 минут основного времени и пяти добавленных игроки так и не смогли отметиться забитыми мячами. В турнирной таблице РПЛ "Спартак" сейчас находится на третьем месте, имея в активе 41 очко, "Ахмат" же расположился на шестой строчке с 33 очками. В следующем туре красно-белые дома сыграют со столичным "Динамо" 8 апреля, а "Ахмат" в этот же день примет екатеринбургскую команду "Урал".
Ранее Лайф сообщал, что "Сочи" обыграл "Динамо" со счётом 2:0 в матче 21-го тура РПЛ. В команде победителей выделились Ваня Дркушич и Артём Макарчук.
VK / ФК "Спартак"