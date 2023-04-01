"Спартак" дома сыграл вничью с "Ахматом" в матче 21-го тура РПЛ

По итогам 90 минут основного времени и пяти добавленных игроки так и не смогли отметиться забитыми мячами. В турнирной таблице РПЛ "Спартак" сейчас находится на третьем месте, имея в активе 41 очко, "Ахмат" же расположился на шестой строчке с 33 очками. В следующем туре красно-белые дома сыграют со столичным "Динамо" 8 апреля, а "Ахмат" в этот же день примет екатеринбургскую команду "Урал".