В "Спартаке" раскрыли, почему Промес просидит на скамейке запасных в матче против "Ахмата"

Нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса оставили в запасе на матче против грозненского "Ахмата" в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"У Квинси Промеса был небольшой дискомфорт перед матчем. Тренерский штаб решил его поберечь", — заявил он.

Напомним, матч проходит сегодня, 1 апреля, на "Окрытие-арене". В турнирной таблице РПЛ "Спартак" сейчас находится на третьем месте, имея в активе 40 очков, "Ахмат" же расположился на шестой строчке с 32 очками.