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1 апреля, 13:44

В "Спартаке" раскрыли, почему Промес просидит на скамейке запасных в матче против "Ахмата"

Нападающего "Спартака" Промеса оставили в запасе на матче против "Ахмата" из-за дискомфорта

Нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса оставили в запасе на матче против грозненского "Ахмата" в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"У Квинси Промеса был небольшой дискомфорт перед матчем. Тренерский штаб решил его поберечь", — заявил он.

Напомним, матч проходит сегодня, 1 апреля, на "Окрытие-арене". В турнирной таблице РПЛ "Спартак" сейчас находится на третьем месте, имея в активе 40 очков, "Ахмат" же расположился на шестой строчке с 32 очками.

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Ранее агент сенегальца Бальде прокомментировал слухи, что тот покинет "Спартак". За красно-белых иностранец играет с августа прошлого года. Он участвовал в четырёх матчах, однако результативных действий пока не показал.

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VK / ФК "Спартак"

Наталья Исакова
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